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Челсі – перший клуб в історії, який виграв усі престижні єврокубки

Станіслав Лисак — 29 травня 2025, 00:58
Челсі – перший клуб в історії, який виграв усі престижні єврокубки
Getty Images

Челсі переміг Реал Бетіс та став четвертим клубом, який виграв трофей Ліги конференцій УЄФА. До цього у турнірі тріумфували Рома, Вест Гем та Олімпіакос.

Лондонці першими в історії здобули перемоги в усіх престижних єврокубках (Кубок кубків, Ліги чемпіонів, Ліга Європи та Ліги конференцій).

Також "сині" вигравали у матчах за Суперкубок УЄФА та в фіналі Клубного чемпіонату світу. Раніше Кубок кубків, Лігу чемпіонів та Кубок УЄФА вигравали лише Аякс, Баварія та Ювентус.

Окрім того, Челсі перервав непереможну серію іспанських клубів та збірних у фіналах міжнародних турнірів, що тривала 23 роки.

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