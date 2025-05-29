Челсі – перший клуб в історії, який виграв усі престижні єврокубки

Челсі переміг Реал Бетіс та став четвертим клубом, який виграв трофей Ліги конференцій УЄФА. До цього у турнірі тріумфували Рома, Вест Гем та Олімпіакос.

Лондонці першими в історії здобули перемоги в усіх престижних єврокубках (Кубок кубків, Ліги чемпіонів, Ліга Європи та Ліги конференцій).

Також "сині" вигравали у матчах за Суперкубок УЄФА та в фіналі Клубного чемпіонату світу. Раніше Кубок кубків, Лігу чемпіонів та Кубок УЄФА вигравали лише Аякс, Баварія та Ювентус.

Окрім того, Челсі перервав непереможну серію іспанських клубів та збірних у фіналах міжнародних турнірів, що тривала 23 роки.