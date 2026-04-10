Гол Педріньйо визнали найкращим у перших матчах 1/4 фіналу Ліги конференцій за версією УЄФА

Гол форварда донецького Шахтаря Педріньйо у ворота нідерландського АЗ визнали найкращим серед перших матчів 1/4 фіналу Ліги конференцій.

27-річний футболіст відкрив рахунок зустрічі на 72-й хвилині точним дальнім ударом в ліву "дев'ятку" володінь Єрена Зута. У боротьбі за нагороду гравець випередив Штефана Поша з Майнца.

У поточному сезоні Педріньйо провів у футболці "гірників" 33 матчі, у яких відзначився 8 голами та 9 асистами.

Зауважимо, що раніше гол Ісаке Сілви ударом через себе визнавали найкращим у перших матчах 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Нагадаємо, що перша зустріч між Шахтарем та АЗ закінчилась розгромною перемогою команди Арди Турана 3:0. Цікаво, що головний тренер донеччан вважає, що 90 хвилин гри не відображають підсумковий рахунок протистояння.

Матч-відповідь АЗ – Шахтар запланований на 16 квітня. Початок – о 19:45 (за київським часом).