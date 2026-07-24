Педріньйо: В передсезонних матчах Шахтар дещо повільніший, ніж зазвичай

Бразильський півзахисник донецького Шахтаря Педріньйо розповів про те, як триває підготовка команди до нового сезону.

Слова хавбека наводить пресслужба чемпіонів України.

"В передсезонних матчах ми дещо повільніші, ніж зазвичай, можливо, фізично не такі витривалі, як до цього звикли глядачі. Однак це цілком нормальне явище, адже тренувальний процес на зборах запланований таким чином, щоб мати змогу вивести нас на пік форми пізніше. Ми дійсно багато відбігали, виконали чимало фізичної, силової й тактичної роботи, тому це зараз трішки позначається на нашій свіжості в спарингах. Однак це невіддільний компонент підготовки до сезону.

Попри нашу загальну втому зараз, ми функціонально готові до початку нового сезону. Підійдемо в кращих фізичних кондиціях уже до моменту початку офіційних матчів і, авжеж, викладатимемося на всі 100 відсотків, аби порадувати вболівальників найкращими результатами", – заявив Педріньйо.