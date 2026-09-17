Педріньйо: Найбільший виклик життя в Україні – залишатися психологічно сильним

Бразильський хавбек донецького Шахтаря Педріньйо розповів про складність життя в Україні в умовах повномасштабної війни.

Слова легіонера наводить Goal.com.

"Найбільший виклик — залишатися психологічно сильним. Коли ти приїжджаєш сюди, то вже знаєш, у яку ситуацію потрапляєш, але спочатку це все одно впливає на тебе морально. Саме тому ми намагаємося підтримувати молодих гравців. Ми кажемо їм, що це мине, і молимося, щоб усе закінчилося якомога швидше. Але я думаю, що футболісти також приносять трохи радості людям, які тут живуть.

Проте це нелегко. Багато гравців знаходяться далеко від своїх сімей і змушені проходити через складні ситуації з сиренами повітряної тривоги та необхідністю спускатися в укриття, аби наступного дня прокинутися і продовжити жити настільки нормальним життям, наскільки це можливо", – заявив Педріньйо.