Ця гра, вона справді показала наш характер: наставник Кривбаса – про перемогу над Кудрівкою у 23 турі УПЛ

Олексій Мурзак — 12 квітня 2026, 19:43
Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен прокоментував виїзну перемогу над Кудрівкою у 23 турі УПЛ, зазначивши, що ключовим моментом у матчі стали своєчасні заміни.

Його слова наводить пресслужба криворізького клубу.

"Хочу відзначити: у першому таймі у нас було достатньо шансів, щоб забити – не один, а навіть два голи. А в другому, коли рахунок був 0:1, гра завжди стає трохи нервовішою, ніж мала б бути, особливо з огляду на ту якість, яка є в нашої команди.

Ключовий момент? Ми врешті-решт пропустили, але дуже добре, що заміни, які відбулись, реально підсилили гру. І Дібанго, і Шевченко добре увійшли в матч, тому я радий за Ярослава, що він забив. Він багато працює, сьогодні теж відіграв на хорошому рівні. У підсумку цього голу вистачило для перемоги.

Ця гра, вона справді показала наш характер. Не тільки тоді, коли ми відкрили рахунок, а й після того, як він став 1:1. Команда зуміла зібратись, повернутися в гру і створити епізод, який став вирішальним. Після довгої поїздки ми повертаємося додому з гарним настроєм і вже думаємо про наступний поєдинок", – сказав Ван Леувен.

У турнірній таблиці Кривбас посідає 6 місце, маючи в активі 37 очок після 23-х поєдинків. Кудрівка залишилася на 13-й сходинці з 21-м заліковим пунктом.

Напередодні відбувся ще один поєдинок туру, в якому Зоря перемогла Епіцентр.

