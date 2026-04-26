Матч Кривбаса з Динамо потрапив у топ найрезультативніших поєдинків ХХІ століття в Європі

Матч 25 туру Української Прем'єр-ліги між Кривбасом та Динамо став одним з найрезультативніших в усій футбольній Європі у 21-му сторіччі.

Такі статистичні дані наводить Телеграм-канал "Бомбардир".

Як відомо, зустріч завершилася перемогою Динамо з рахунком 6:5.

Якщо брати топ-5 ліг, то лише в одному матчі у ХХІ столітті було забито більше голів. Це була зустріч Реала з Райо Вальєкано в сезоні-2015/16, яка завершилася перемогою мадридського клубу 10:2.

Також 11 голів було забито в АПЛ у протистоянні Портсмута та Редінга, які у 2007 році зіграли 7:4, та у зустрічі Баварії з Гамбургом в Бундеслізі (9:2, 2013-й рік).

Якщо враховувати топ-10 ліг Європи, то найрезультативнішим у ХХІ столітті став поєдинок чеської першості Злін – Млада Болеслав, у якому команди забили 14 голів (5:9, 2003 рік), а на другому місці за результативністю став матч чемпіонату Нідерландів, у якому Аякс з пентатриком Лассіни Траоре, який нині виступає за Шахтар, у 2020 році з рахунком 13:0 розгромив Венло.

Найрезультативніші матчі Європейських чемпіонатів у ХХІ столітті

1. Злін – Млада Болеслав 5:9 (чемпіонат Чехії, 2003 рік)

2. Венло – Аякс 0:13 (Ередівізі, 2020 рік)

3. Реал Мадрид – Райо Вальєкано 10:2 (Ла Ліга, 2015/16)

4. Кривбас – Динамо 5:6 (УПЛ, 2025/26)

4. Портсмут – Редінг 7:4 (АПЛ, 2007 рік)

4. Баварія – Гамбург 9:2 (Бундесліга, 2013 рік)

5. Парма – Ліворно 6:4 (Серія А, 2005 рік)

5. Ліон – Марсель 5:5 (Ліга 1, 2023 рік)

Нагадаємо, що вінгер Кривбаса Глейкер Мендоза став першим гравцем в історії чемпіонатів України, який зумів забити чотири голи у ворота Динамо в одному матчі.