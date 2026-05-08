Ван Леувен: Ми добре підготувалися до атакувального стилю Карпат

Головний тренер Кривбаса Патрік Ван Леувен оцінив перемогу 1:0 над Карпатами в 27 турі УПЛ.

Слова нідерландського фахівця наводить пресслужба Карпат.

"Вважаю, що ми добре провели матч. Дуже хороший старт був. Ми добре підготувалися до атакувального стилю Карпат. Я задоволений роботою Ассана Сека, та й загалом усією командою. У другому таймі ми грали більше на оборону, щоб утримати рахунок і збільшити його. Моменти мали і Задерака, і Шевченко, і Араухо, і Джовані, і Мендоза.

Загалом я задоволений результатом сьогодні. Також я задоволений роботою нашої оборони. Вона сьогодні працювала від початку і до кінця. І це показує, що вони навчаються на своїх помилках, яких припустилися раніше. Для мене ця перемога означає, що ми багато працювали. Нам не пощастило з суддівськими рішеннями у минулих матчах. Однак ми навчаємось на власних помилках, прогресуємо. Для мене ця перемога – показник нашого прогресу, як команди", – заявив тренер.