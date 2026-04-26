Ван Леувен: У другому таймі ми мали зробити більше роботи в захисті

Головний тренер Кривбаса Патрік Ван Леувен прокоментував поразку 5:6 від Динамо Київ у 25 турі УПЛ.

Слова нідерландського фахівця наводить FootballHub.

"Мендоса забив 4 фантастичні голи. В перерві говорили, що ми маємо починати другий тайм, наче рахунок в матчі 0:0, зробити більше роботи в захисті, але у нас не вийшло і ми отримали в наші ворота голи і ми програли матч", – заявив тренер.

Також Ван Леувен оцінив гру воротаря команди Олександра Кемкіна.

"Вважаю, що перший гол був помилкою Кемкіна, тому що ми просимо, щоб він не грав через середину, а грав більш на фланг. Під час гри гравці мають своє бачення, але я вважаю, це його помилка", – додав нідерландець.

Нагадаємо, після першого тайму Кривбас вів у рахунку 4:1. Матч Кривбас – Динамо став найрезультативнішим у історії УПЛ.