Очікували, що суперник більше гратиме у футбол: тренер Кривбаса – про нічию з Оболонню у 19 турі УПЛ

Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен прокоментував нічию своєї команди у матчі з Оболонню у 19 турі Української Прем'єр-ліги, зазначивши, що гра була важкою, адже суперник тільки захищався.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Це була важка гра для нас. Ми очікували, що Оболонь буде більше грати футбол, ніж вона показала, цілковито захищаючись. Наразі для нашої команди це важко перемогти, знайти правильну комбінацію, щоб обійти це. Це інший стиль футболу, адже більшість наших матчів є дуже активними, зокрема і від наших суперників, які дають більше простору.

Ми маємо більше труднощів, щоб знайти правильний пас, навіс та реалізувати один з наших моментів. Ми хотіли грати футбол, але це момент для нас, щоб зробити висновки з цієї гри та працювати з молодими гравцями в таких ситуаціях, щоб їх дії були простішими, коли суперники постійно обороняються", – сказав ван Леувен.

Кривбас з 31 балом в активі залишився на 5 місці в турнірній таблиці чемпіонату. В Оболоні 24 очка та 9-та позиція.

Сьогодні, 7 березня, також відбувся поєдинок УПЛ, в якому Епіцентр розгромив Колос.