Визначились обидві пари чемпіонату світу-2026

За підсумками матчів 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу сформувалися півфінальні пари.

В усіх протистояннях тріумфували фаворити. Збірна Франції здолала Марокко (2:0), а іспанці переграли Бельгію (2:1).

Саме між собою вони розіграють путівку до фіналу. У другій парі зіграють Англія та Аргентина.

Підопічні Томаса Тухеля у додатковий час переграли Норвегію (2:1). "Альбіселесте" також не змогли тріумфувати в основний час зі Швейцарією, але дотиснули суперника в екстратаймах (3:1), який грав у меншості із 72-ї хвилини.

Пари 1/2 фіналу ЧС-2026

14.07 | 22:00 | Франція – Іспанія

15.07 | 22:00 | Англія – Аргентина

За оцінками GGBET, фаворитом першого протистояння є Франція, перемога якої оцінюється коефіцієнтом 2,36. Нічия та виграш "Фурії Рохи" – по 3,3.

На прохід підопічних Дідьє Дешама – 1,67. Вихід іспанців у фінал – 2,32.

У другій парі трішки більші шанси дають Англії. Перемога команди Тухеля – 2,74. Нічия – 3,15. Виграш "альбіселесте" – 3,05.

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