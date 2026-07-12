Колишній прем’єр-міністр Іспанії: У збірної Франції сильний склад, щоправда, без французів

Колишній прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой, висловлюючись про майбутній півфінал ЧС-2026 з футболу проти збірної Франції (14 липня, 22:00), заявив, що у складі команди Дідьє Дешама бракує етнічних французів.

Слова політика наводить El Debate.

"Франція виграла всі свої матчі на цьому чемпіонаті світу й посідає перше місце в рейтингу ФІФА. Крім того, має надзвичайно сильний склад. Щоправда, без французів. І грає дуже добре. Це буде грізний суперник.

Ми посідаємо третє місце в рейтингу ФІФА, а на цьому чемпіонаті світу пропустили лише один гол. А в нападі у нас багато талановитих гравців, тож подивимося. У мене є передчуття: ми переможемо", – заявив Рахой.