Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Колишній прем’єр-міністр Іспанії: У збірної Франції сильний склад, щоправда, без французів

Олег Дідух — 12 липня 2026, 19:19
Колишній прем’єр-міністр Іспанії: У збірної Франції сильний склад, щоправда, без французів
Кіліан Мбаппе
Getty Images

Колишній прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой, висловлюючись про майбутній півфінал ЧС-2026 з футболу проти збірної Франції (14 липня, 22:00), заявив, що у складі команди Дідьє Дешама бракує етнічних французів.

Слова політика наводить El Debate.

"Франція виграла всі свої матчі на цьому чемпіонаті світу й посідає перше місце в рейтингу ФІФА. Крім того, має надзвичайно сильний склад. Щоправда, без французів. І грає дуже добре. Це буде грізний суперник.

Ми посідаємо третє місце в рейтингу ФІФА, а на цьому чемпіонаті світу пропустили лише один гол. А в нападі у нас багато талановитих гравців, тож подивимося. У мене є передчуття: ми переможемо", – заявив Рахой.

Нагадаємо, раніше парагвайська сенаторка Селесте Амарілья дозволила собі расистські образи на адресу лідера збірної Франції Кіліана Мбаппе.

Збірна Іспанії з футболу Збірна Франції з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Збірна Франції з футболу

Суперкомп’ютер визначив головних фаворитів ЧС-2026 перед півфіналами
Де та коли дивитися матч 1/2 фіналу ЧС-2026 Франція – Іспанія
Дешам розраховує на Мбаппе та Чуамені у півфіналі ЧС-2026 з Іспанією
Мбаппе – про півфінал ЧС-2026 з Іспанією: Якщо не перемагаєш за Францію, тебе знищать
Ми вже двічі обігрували їх: зірка збірної Іспанії – про матч проти Франції у півфіналі ЧС-2026

Останні новини