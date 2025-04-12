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Паредес заперечує свою участь у нелегальних азартних іграх

Олег Дідух — 12 квітня 2025, 13:21
Паредес заперечує свою участь у нелегальних азартних іграх
Леандро Паредес
Getty Images

Півзахисник Роми та збірної Аргентини Леандро Паредес стверджує, що не причетний до скандалу з участю відомих футболістів у нелегальних азартних іграх.

Відповідний допис 30-річний футболіст зробив у сторіз в Instagram.

"Після висловлених у деяких ЗМІ версій я хочу пояснити, що ніколи не брав участь у будь-яких нелегальних ставках", – написав гравець.

Нагадаємо, вчора, 11 квітня, італійське видання Corriere della Sera опублікувало інформацію про те, що одразу 11 футболістів брали участь у нелегальних онлайн-іграх у покер у період з грудня 2021 до жовтня 2023 року. Серед них був Паредес та його партнер по збірній Аргентини Анхель Ді Марія.

Наразі розслідування щодо даної справи веде прокуратура Мілана.

Паредес Рома

Паредес

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