Ексдружина скандального форварда спростувала чутки про стосунки з одноклубником Довбика

Недавні чутки про Ванду Нару отримали новий резонанс: у мережу злили відео, де вона, здається, насолоджується іграми у басейні в обіймах футболіста Роми Леандро Паредеса.

На кадрах, які, до слова, викликали справжній фурор у соцмережах, видно, як Паредес тримає Ванду, і вони разом сміються, граючись, можливо, вони навіть стрибають у воду. Цей момент швидко розійшовся по мережі, піднявши хвилю обговорень.

Найцікавіше у цій історії те, що у Паредеса є дружина та двоє дітей.

Ванда вже відреагувала. Модель в інтерв'ю AS стверджує, що це відео – частина давньої історії. Воно датоване 2020 ріком, під час перебування Паредеса та Ікарді в ПСЖ.

Нара називає цей випадок "кампанією маніпуляцій і насильства в її бік" і запевняє, що відео зняла сама дружина Паредеса у контексті звичайної дружньої взаємодії.

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Ці пояснення далися Ванді в аеропорту Буенос-Айреса, куди вона повернулася після коротких канікул в Європі. Вона наголосила, що ролик – "не сенсація", а просто згадка про час, коли вона мешкала в Парижі, і що нічого більше романтичного у них ніколи не було.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що поки ПСЖ святкував історичну перемогу у Лізі чемпіонів, в епіцентрі гучних пліток опинилася Ванда Нара. 38-річну бізнесвумен помітили у компанії Ашрафа Хакімі.

Раніше повідомлялося, що аргентинська модель мала коханця під час спільного життя з Ікарді, який виступав з ним в одному клубі. Ванда купувала своєму таємному хлопцю подарунки на гроші самого ж Мауро.