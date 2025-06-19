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Хавбек збірної Аргентини влітку покине Рому

Олег Дідух — 19 червня 2025, 15:35
Хавбек збірної Аргентини влітку покине Рому
Леандро Паредес
Getty Images

Півзахисник збірної Аргентини Леандро Паредес влітку поточного року покине Рому.

Про це повідомляє Сесар Луїс Мерло.

За його інформацією, 30-річний хавбек близький до повернення в Боку Хуніорс. Сторони вже узгодили умови особистого контракту, який буде розрахований до кінця грудня 2028 року.

В березні поточного року Паредес продовжив контракт із Ромою до літа 2026 року. В угоді прописана клаусула в розмірі всього 3,5 мільйона євро, і Бока Хуніорс має намір її активувати.

Паредес є вихованцем академії Боки Хуніорс, за першу команду "генуезців" виступав у 2010 – 2015 роках.

Паредес захищає кольори Роми з літа 2023 року. У поточному сезоні на його рахунку 4 голи та 2 асисти в 33 матчах за столичний клуб у всіх турнірах.

Бока Хуніорс Паредес Рома

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