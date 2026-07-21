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Є щось набагато більше, ніж просто результат: Фернандес – про виступ збірної Аргентини на ЧС-2026

Денис Іваненко — 21 липня 2026, 10:59
Є щось набагато більше, ніж просто результат: Фернандес – про виступ збірної Аргентини на ЧС-2026
Енцо Фернандес
Getty Images

Півзахисник збірної Аргентини Енцо Фернандес підбив підсумки чемпіонату світу-2026.

Пост про це він зробив на власній сторінці в інстаграмі.

Футболіст Челсі подякував усім за підтримку. Він заявив, що усвідомив – результат не завжди є головним.

"З плином часу ти розумієш, що є щось набагато більше, ніж просто результат. Уже багато років цей колектив представляє країну якнайкраще. Він вчить, що змагатися – це не лише перемагати, а й віддавати всі сили за футболку та ніколи не опускати руки. Бути частиною цієї команди, яка завжди сміливо зустрічала виклики, боролася на максимумі та захищала ці кольори з гордістю, скромністю та самовіддачею.

Хочу подякувати всім аргентинським уболівальникам. Дякую за те, що ви завжди поруч, що супроводжуєте нас у кожному матчі, за вашу любов, за безумовну підтримку та за те, що завдяки вам ми почуваємося як удома в будь-якому куточку світу. Одягати футболку своєї країни – це найбільша честь у моїй кар'єрі, і я буду продовжувати віддавати всі сили щоразу, коли мені випадатиме нагода її захищати", – написав Фернандес.

Зазначимо, що Енцо був вилучений у фінальному матчі проти Іспанії наприкінці основного часу. Він отримав другу жовту картку на 90+3-й хвилині, а перший "гірчичник" рефері йому показав за розмови.

Вже у другому екстратаймі Іспанія вирвала перемогу. Єдиний гол у зустрічі забив Ферран Торрес.

Нагадаємо, що напередодні з'явилась інформація, що поєдинок проти "Фурії Рохи" може стати останнім у кар'єрі Ліонеля Мессі за "альбіселесте". Інсайдом щодо цього поділився аргентинський журналіст Ернан Кастільйо.

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