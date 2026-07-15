Сенаторка Парагваю, яка конфліктувала з Мбаппе, висміяла виліт Франції з ЧС-2026

Збірна Франції не змогла пробитися до фіналу чемпіонату світу-2026, поступившись Іспанії з рахунком 0:2. Після фінального свистка французи стали головною темою для жартів у соцмережах, а до хвилі тролінгу долучилася й скандально відома сенаторка Парагваю Селесте Амарілья.

Політикиня опублікувала у своєму Instagram промовисте відео, натякнувши, що їй навіть не потрібно нічого говорити.

Публікацію вона супроводила коротким підписом: "Франція – Іспанія 0:2", чим фактично висміяла виліт команди Дідьє Дешама.

Такий допис не став несподіванкою, адже саме Амарілья нещодавно опинилася в центрі гучного скандалу після матчу Франція – Парагвай в 1/8 фіналу. Тоді між нею та Кіліаном Мбаппе виник публічний конфлікт після перемоги французів із рахунком 1:0.

Після тієї зустрічі сенаторка дозволила собі серію расистських висловлювань на адресу зіркового форварда, через що зазнала жорсткої критики з боку політиків, спортсменів і користувачів соцмереж. Попри суспільний осуд, вона продовжила атакувати Мбаппе публічними заявами, а тепер скористалася першою ж нагодою, щоб знову нагадати про себе.

Пізніше президент Франції Емманюель Макрон висловив слова підтримки нападнику своєї збірної Кіліану Мбаппе після образ від сенаторки Парагваю.