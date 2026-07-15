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Вієйра – про поразку збірної Франції: Провалилися абсолютно всі

Олег Дідух — 15 липня 2026, 13:42
Вієйра – про поразку збірної Франції: Провалилися абсолютно всі
Патрік Вієйра
Getty Images

Легенда збірної Франції Патрік Вієйра проаналізував поразку команди від Іспанії у півфіналі чемпіонату світу-2026.

Слова чемпіона світу 1998 року наводить FootMercato.

"Від цієї збірної Франції багато чого чекали на цьому чемпіонаті світу. Ми всі дуже розчаровані результатом, але насамперед – самою грою.

Адже нам потрібно було, щоб наші найкращі гравці проявили себе сьогодні, чого вони не зробили. Провалилися не один чи два гравці, а абсолютно всі. Колективно ми зіграли дуже погано", – заявив екснаставник Дженоа.

Нагадаємо, у вівторок, 14 липня, збірна Франції у півфіналі чемпіонату світу 2026 року програла Іспанії з рахунком 0:2.

Попереду на підопічних Дідьє Дешама ще чекає матч за третє місце мундіалю-2026 проти команди, яка програє у поєдинку між Аргентиною та Англією. Матч за "бронзу" відбудеться у ніч з 18 на 19 липня у Маямі (штат Флорида, США).

Збірна Франції з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу Патрік Вієйра

Патрік Вієйра

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