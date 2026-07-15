Макрон прокоментував поразку Франції в півфіналі ЧС-2026

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував поразку національної збірної від Іспанії у півфіналі чемпіонату світу-2026.

Відповідний пост політик опублікував на своїй сторінці в Х.

"Браво Іспанії за вихід далі. Дякую "синім" за те, що з повною самовіддачею захищали наші кольори. Сьогоднішня поразка є важкою, але ця команда молода і має велике майбутнє", – написав Макрон.

Нагадаємо, у вівторок, 14 липня, збірна Франції у півфіналі чемпіонату світу 2026 року програла Іспанії з рахунком 0:2.

Попереду на підопічних Дідьє Дешама ще чекає матч за третє місце мундіалю-2026 проти команди, яка програє у поєдинку між Аргентиною та Англією. Матч за "бронзу" відбудеться у ніч з 18 на 19 липня у Маямі (штат Флорида, США).