Не знає, де знаходиться Боснія: американська журналістка потрапила у гучний скандал перед матчем ЧС-2026

Напередодні матчу 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 між збірними США та Боснії і Герцеговини гучний скандал спалахнув через дивні фрази репортерки в телевізійному ефірі.

У центрі уваги опинилася спортивна журналістка телеканалу ABC 7 Los Angeles Ебігейл Велес. Під час сюжету, присвяченого майбутньому поєдинку американської команди, вона зробила заяву, яка миттєво стала вірусною.

"У наступному раунді команда США зіграє з Боснією. І справа в тому, що я не змогла б показати, де вона знаходиться на карті. Я нічого не знаю про Боснію і не хочу знати. Тому що команда США повернулася і стала ще кращою", — сказала Велес.

На завершення свого виступу журналістка додала ще одну фразу, яка лише посилила резонанс:

"Готуйся, Босніє, тому що тобі цього не захочеться".

Відео з цими словами за лічені години поширилося соціальними мережами, де користувачі масово розкритикували журналістку. Особливе обурення висловили боснійські вболівальники, однак негативно на висловлювання відреагували й багато американських фанатів.

Нагадаємо, матч США та Боснії відбудеться у четвер, 2 липня, о 3:00 за київським часом.

Детальніше ознайомитися із розкладом інших матчів на ЧС-2026 можна за цим посиланням.