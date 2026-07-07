Президент Франції підтримав Мбаппе після образ від сенаторки Парагваю, у яких вона називала футболіста "дикуном"

Президент Франції Емманюель Макрон Макрон висловив слова підтримки нападнику своєї збірної Кіліану Мбаппе, який напередодні зазнав образ від сенаторки Парагваю Селесте Амарільї.

Відповідну заяву він опублікував у своїх соцмережах.

"Ще один гол від Кіліана Мбаппе. Цього разу — проти расизму. Повністю його підтримую. Коли слова бруднять, наші цінності дають відповідь: гідність, повага, братерство".

Нагадаємо, що після матчу 1/8 фіналу ЧС-2026, у якому Франція здобула перемогу над Парагваєм з рахунком 1:0, Амарілья опублікувала в соцмережах образливі заяви на адресу Кіліана Мбаппе. Вона назвала французького форварда "колонізованим камерунцем" і "дикуном".

Також вона висміяла Мбаппе за інцидент з голкіпером Орландо Гіллем - воротар кинув м'яч у спину француза після того, як той відмовився потиснути йому руку.

Сам зірковий форвард "Ле Бле" відповів на ці твердження, зазначивши, що сенаторка Парагваю – це жалюгідна жінка, яка не гідна права представляти свою країну.