Для нас було дуже корисно пройти через таку гру: Мбаппе – про звитягу над Парагваєм

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе знайшов позитивний комент у складній перемозі над Парагваєм в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Його слова передає ФІФА.

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Форвард мадридського Реала переконаний, що така виснажлива гра була корисною для його команди.

"Ми знали, на який матч налаштовуватися. Думаю, для нас було дуже корисно пройти через таку гру й побачити, як ми впоралися з цим випробуванням. Ми показали, що здатні не лише демонструвати атакувальний футбол. Кожна команда використовує свої сильні сторони – немає правильного чи неправильного стилю гри. Є лише один правильний шлях – перемагати. Тепер ми маємо зосередитися на Марокко. Ми з нетерпінням чекаємо на цей матч, адже знаємо, що це дуже сильна команда", – заявив Кіліан.

Відзначимо, що якраз гол Мбаппе став єдиним та переможним у зустрічі на користь "Ле Бльо" (1:0). Кіліан із пенальті забив свій сьомий гол у розіграші поточного Мундіалю, зрівнявшись за результативними ударами із Ліонелем Мессі.

Щоправда, не форвард мадридського Реала отримав нагороду найкращого гравця матчу. Її володарем став голкіпер Парагваю Орландо Гілл.

У чвертьфіналі ЧС-2026 Франція зустрінеться зі збірною Марокко. Їх очна гра відбудеться 9 липня о 23:00 (за київським часом).

Раніше перемогу над Парагваєм прокоментував головний тренер французів Дідьє Дешам.