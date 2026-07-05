Для нас було дуже корисно пройти через таку гру: Мбаппе – про звитягу над Парагваєм
Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе знайшов позитивний комент у складній перемозі над Парагваєм в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.
Його слова передає ФІФА.
Форвард мадридського Реала переконаний, що така виснажлива гра була корисною для його команди.
"Ми знали, на який матч налаштовуватися. Думаю, для нас було дуже корисно пройти через таку гру й побачити, як ми впоралися з цим випробуванням. Ми показали, що здатні не лише демонструвати атакувальний футбол.
Кожна команда використовує свої сильні сторони – немає правильного чи неправильного стилю гри. Є лише один правильний шлях – перемагати. Тепер ми маємо зосередитися на Марокко. Ми з нетерпінням чекаємо на цей матч, адже знаємо, що це дуже сильна команда", – заявив Кіліан.
Відзначимо, що якраз гол Мбаппе став єдиним та переможним у зустрічі на користь "Ле Бльо" (1:0). Кіліан із пенальті забив свій сьомий гол у розіграші поточного Мундіалю, зрівнявшись за результативними ударами із Ліонелем Мессі.
Щоправда, не форвард мадридського Реала отримав нагороду найкращого гравця матчу. Її володарем став голкіпер Парагваю Орландо Гілл.
У чвертьфіналі ЧС-2026 Франція зустрінеться зі збірною Марокко. Їх очна гра відбудеться 9 липня о 23:00 (за київським часом).
Раніше перемогу над Парагваєм прокоментував головний тренер французів Дідьє Дешам.