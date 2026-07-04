Мессі – найкращий бомбардир ЧС-2026 перед стартом 1/8 фіналу, Мбаппе йде на другому місці
На чемпіонаті світу-2026 з футболу завершилися всі матчі 1/16 плейоф.
Наразі список бомбардирів першості очолює Ліонель Мессі, на рахунку якого 7 голів, на п'яти йому наступає французький нападник Кіліан Мбаппе (6 голів), а 3-те місце ділять Гаррі Кейн та Ерлінг Голанд – по 5 голів.
Найкращі бомбардири ЧС-2026
- Ліонель Мессі (Аргентина) – 7 голів
- Кіліан Мбаппе (Франція) – 6 голів
- Ерлінг Голанд (Норвегія) – 5 голів
- Гаррі Кейн (Англія) – 5 голів
- Усман Дембеле (Франція) – 4 голи
- Вінісіус (Бразилія) – 4 голи
- Мікель Оярсабаль (Іспанія) – 4 голи
- Ісмаїла Сарр (Сенегал) – 4 голи
На думку ліцензованого букмекера GGBET, головним фаворитом у гонці є Кіліан Мбаппе, на перемогу якого у боротьбі за "золоту бутсу" можна поставити з коефіцієнтом 2,75.
На успіх Мессі приймаються ставки з коефіцієнтом 4,00, також у списку фаворитів Майкл Олісе (5,5).
Нагадаємо, 4 липня о 20:00 відбудеться перший матч 1/8 плейоф, у якому між собою зустрінуться збірні Канади та Марокко.
Світовий футбольний турнір – подія, на яку ми чекали 4 роки. Це літо великої гри, і букмекерський бренд GGBET зустрічає його з усім, що любить справжній фан: глибокою лінією, одними з найкращих коефіцієнтів і атмосферою свята! Вмикай матчі, лови емоції, вболівай із GGBET!
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- ТОВ "ГГБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №128). Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №129).