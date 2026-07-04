Мессі – найкращий бомбардир ЧС-2026 перед стартом 1/8 фіналу, Мбаппе йде на другому місці

На чемпіонаті світу-2026 з футболу завершилися всі матчі 1/16 плейоф.

Наразі список бомбардирів першості очолює Ліонель Мессі, на рахунку якого 7 голів, на п'яти йому наступає французький нападник Кіліан Мбаппе (6 голів), а 3-те місце ділять Гаррі Кейн та Ерлінг Голанд – по 5 голів.

Найкращі бомбардири ЧС-2026

Ліонель Мессі (Аргентина) – 7 голів

Кіліан Мбаппе (Франція) – 6 голів

Ерлінг Голанд (Норвегія) – 5 голів

Гаррі Кейн (Англія) – 5 голів

Усман Дембеле (Франція) – 4 голи

Вінісіус (Бразилія) – 4 голи

Мікель Оярсабаль (Іспанія) – 4 голи

Ісмаїла Сарр (Сенегал) – 4 голи

На думку ліцензованого букмекера GGBET, головним фаворитом у гонці є Кіліан Мбаппе, на перемогу якого у боротьбі за "золоту бутсу" можна поставити з коефіцієнтом 2,75.

На успіх Мессі приймаються ставки з коефіцієнтом 4,00, також у списку фаворитів Майкл Олісе (5,5).

Нагадаємо, 4 липня о 20:00 відбудеться перший матч 1/8 плейоф, у якому між собою зустрінуться збірні Канади та Марокко.

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