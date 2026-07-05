Із присмаком півфіналу Катару-2022: хто фаворит матчу 1/4 фіналу ЧС-2026 Франція – Марокко

Збірна Франції з футболу на ЧС-2026

Збірна Франції зіграє проти Марокко у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 з футболу.

Поєдинок запланований на 9 липня та розпочнеться о 23:00 (за київським часом). Футболісти вийдуть на футбольне поле арени "Жиллетт Стедіум" у Фоксборо.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу очікувано є команда Дідьє Дешама, перемогу якої оцінюють в 1,62, тоді як на звитягу Марокко дають коефіцієнт 6,33. Нічия – 3,75.

На прохід Франції у півфінал ЧС-2026 стоїть 1,26, а на вихід у наступний раунд марокканців – 3,50.

Уболівальники побачать сьому очну зустріч між цими національними командами. Наразі у французів позитивна статистика за кількістю перемог над марокканцями – 4 звитяги проти однієї поразки. Також 1 матч закінчився нічиєю.

Франція вдруге зіграє проти Марокко на ЧС. Вперше та наразі востаннє це було в 1/2 фіналу у Катарі-2022. Та гра закінчилася успіхом французів із рахунком 2:0.

Нагадаємо, що "Ле Бльо" лише завдяки реалізованому пенальті від Мбаппе переграли Парагвай (1:0). Натомість збірна Марокко дуже впевнено обіграла Канаду 3:0.

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