Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

ФІФА назвала найкращого гравця матчу 1/16 фіналу ЧС-2026 між збірними Франції та Швеції

Олексій Мурзак — 1 липня 2026, 03:05
ФІФА назвала найкращого гравця матчу 1/16 фіналу ЧС-2026 між збірними Франції та Швеції
Кіліан Мбаппе
Getty Images

Нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе визнано найкращим гравцем матчу 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу з національною командою Швеції (3:0).

Про це повідомила пресслужба ФІФА.

Мбаппе оформив дубль, вийшовши у лідери бомбардирських перегонів, зрівнявшись із аргентинцем Ліонелем Мессі.

Також Кіліан здійснив 5 ударів, 4 з яких у площину воріт, 3 успішні обведення з 5 спроб, 4 ключові паси, а точність його передач склала 83%.

Зазначимо, що Мбаппе також встановив абсолютний рекорд чемпіонатів світу за кількістю голів у матчах плейоф.

Кіліан Мбаппе Збірна Франції з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

На ЧС-2026 визначилися ще дві пари 1/8 фіналу плейоф
Збірна Франції з дублем Мбаппе розгромила команду Швеції та вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2026
Мбаппе встановив абсолютний рекорд за кількістю голів у матчах плейоф чемпіонатів світу
Франція – Швеція: відео голів та огляд матчу 1/16 фіналу ЧС-2026
Вперше за 72 роки: Голанд повторив унікальне досягнення на ЧС-2026

Останні новини