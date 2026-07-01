ФІФА назвала найкращого гравця матчу 1/16 фіналу ЧС-2026 між збірними Франції та Швеції

Нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе визнано найкращим гравцем матчу 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу з національною командою Швеції (3:0).

Про це повідомила пресслужба ФІФА.

Your Superior Player of the Match is Kylian Mbappé. 🔥



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/f0HvAfupsb — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 30, 2026

Мбаппе оформив дубль, вийшовши у лідери бомбардирських перегонів, зрівнявшись із аргентинцем Ліонелем Мессі.

Також Кіліан здійснив 5 ударів, 4 з яких у площину воріт, 3 успішні обведення з 5 спроб, 4 ключові паси, а точність його передач склала 83%.

Зазначимо, що Мбаппе також встановив абсолютний рекорд чемпіонатів світу за кількістю голів у матчах плейоф.