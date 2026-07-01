ФІФА назвала найкращого гравця матчу 1/16 фіналу ЧС-2026 між збірними Франції та Швеції
Кіліан Мбаппе
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Нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе визнано найкращим гравцем матчу 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу з національною командою Швеції (3:0).
Про це повідомила пресслужба ФІФА.
Мбаппе оформив дубль, вийшовши у лідери бомбардирських перегонів, зрівнявшись із аргентинцем Ліонелем Мессі.
Також Кіліан здійснив 5 ударів, 4 з яких у площину воріт, 3 успішні обведення з 5 спроб, 4 ключові паси, а точність його передач склала 83%.
Зазначимо, що Мбаппе також встановив абсолютний рекорд чемпіонатів світу за кількістю голів у матчах плейоф.