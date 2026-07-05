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Дешам оцінив складну перемогу Франції над Парагваєм у матчі за чвертьфінал Мундіалю

Софія Кулай — 5 липня 2026, 03:42
Дешам оцінив складну перемогу Франції над Парагваєм у матчі за чвертьфінал Мундіалю
Кіліан Мбаппе, Дідьє Дешам та Усман Дембеле
Getty Images

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам відзначив, що поєдинок 1/8 фіналу ЧС-2026 з футболу проти Парагваю видався непростим для його підопічних.

Його слова цитує ФІФА.

За словами наставника, якби його команда реалізувала один із своїх моментів наприкінці матчу, то фінал зустрічі був би більш спокійним.

"Парагвайці використовували усі можливі футбольні хитрощі. Можливо, це не той стиль гри, який подобається вболівальникам, але ми зберігали концентрацію, а це було нелегко. Це фізично потужна команда, яка дуже добре обороняється. Ми зробили ще один важливий крок уперед.

Матчі проти південноамериканських збірних завжди складаються непросто, але я дуже радий, що хлопці виконали своє завдання. Ми вийшли до чвертьфіналу, і тепер маємо насолодитися цим", – сказав Дешам.

Нагадаємо, що єдиний гол у зустрічі, який і приніс перемогу "Ле Бльо", забив Мбаппе. Кіліан відмінно реалізував пенальті. Франція мінімально обіграла Парагвай (1:0) та вийшла до чвертьфіналу поточного Мундіалю.

В 1/4 фіналу цього чемпіонату світу французи зіграють проти збірної Марокко, яка в 1/8 фіналу проїхалася по Канаді (перемога 3:0).

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