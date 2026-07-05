Не Мбаппе: голкіпер Парагваю став найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу ЧС-2026

Голкіпер збірної Парагваю Орландо Гілл отримав заслужену нагороду найкращого гравця матчу 1/8 фіналу ЧС-2026, у якому його команда мінімально програла Франції (0:1).

Протягом усього поєдинку воротар аргентинського Сан-Лоренсо здійснив чотири феноменальні сейви та ще у декількох моментах грав дуже надійно. Чого тільки врятує його подвійний порятунок у компенсований до зустрічі час.

Orlando Gill takes the honours as your @MichelobUltra Superior Player of the Match. 👑



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/TdFB9RiTMw — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026

Ця відзнака є більш втішною для парагвайського голкіпера, збірна якого припинила свій шлях на поточному Мундіалі.

Відзначимо, що Гілл взяв участь в усіх п'яти зіграних поєдинках за Парагвай, у яких пропустив 6 голів та у матчі проти Австралії відіграв на нуль (нічия 0:0).

Натомість команда Дідьє Дешама пробилася до чвертьфіналу, у якому зустрінеться зі збірною Марокко (9 липня). На уболівальників чекає протистояння із присмаком півфіналу попереднього ЧС-2022.