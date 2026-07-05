Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Не Мбаппе: голкіпер Парагваю став найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу ЧС-2026

Софія Кулай — 5 липня 2026, 02:44
Не Мбаппе: голкіпер Парагваю став найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу ЧС-2026
Орландо Гілл
Getty Images

Голкіпер збірної Парагваю Орландо Гілл отримав заслужену нагороду найкращого гравця матчу 1/8 фіналу ЧС-2026, у якому його команда мінімально програла Франції (0:1).

Протягом усього поєдинку воротар аргентинського Сан-Лоренсо здійснив чотири феноменальні сейви та ще у декількох моментах грав дуже надійно. Чого тільки врятує його подвійний порятунок у компенсований до зустрічі час.

Ця відзнака є більш втішною для парагвайського голкіпера, збірна якого припинила свій шлях на поточному Мундіалі.

Відзначимо, що Гілл взяв участь в усіх п'яти зіграних поєдинках за Парагвай, у яких пропустив 6 голів та у матчі проти Австралії відіграв на нуль (нічия 0:0).

Натомість команда Дідьє Дешама пробилася до чвертьфіналу, у якому зустрінеться зі збірною Марокко (9 липня). На уболівальників чекає протистояння із присмаком півфіналу попереднього ЧС-2022.

Читайте також :
Відео Фото Продав усе, аби врятувати сина. Важка історія Орландо Гілла – головного героя Парагваю на ЧС-2026
Збірна Парагваю з футболу Збірна Франції з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Визначилася перша пара 1/4 фіналу ЧС-2026 з футболу
Франція завдяки Мбаппе вибила Парагвай в 1/8 фіналу ЧС-2026
Гравець Порту несподівано оцінив Канаду у матчі проти Марокко: Усі вдома мають нами пишатися
Вінгер збірної Марокко став першим гравцем африканської збірної з чотирма асистами на одному ЧС
Збірна Тунісу втратила ще одного тренера після 18 днів роботи

Останні новини