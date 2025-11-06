Українець Романчук вивів Університатю Крайову вперед у матчі Ліги конференцій

Український захисник Університаті Крайова Олександр Романчук відзначився результативнм ударом у матчі 3 туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА проти Рапіда.

Українець забив на 37 хвилині зустрічі, вивівши свою команду вперед. Зауважимо, що на той момент Крайова вже грала у меншості.

Для Романчука це 19-та гра за Університатю Крайову в поточному сезоні. На його рахунку вже 4 голи та 2 результативні передачі.

Нагадаємо, напередодні Шахтар обіграв Брейдаблік з рахунком 2:0 у матчі Ліги конференцій. Артема Бондаренка, який забив неймовірний м'яч, визнали найкращим гравцем зустрічі.

Зауважимо, що у першому турі Ліги конференцій Шахтар у важкому поєдинку переміг Абердін, а після цього програв Легії.