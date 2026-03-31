Скандальний легіонер Полісся пропустить залишок сезону через відсутність візи

Конголезький вінгер житомирського Полісся Бені Макуана, який виступає на правах оренди за чеський Яблонець, не зможе зіграти в поточному сезоні через проблеми з отриманням візи.

23-річному футболісту не вдалося оформити необхідні документи ані восени, ані у весняній частині кампанії. Наразі гравець перебуває у рідній країні, де самостійно підтримує фізичну форму.

Після переходу до Яблонця Макуана не провів за чеську команду жодної хвилини. Зазначається, що його орендна угода розрахована до кінця червня 2026 року, а повноцінний контракт із "вовками" діє до літа 2028 року. Трансферна вартість вінгера оцінюється у 300 тисяч євро (за даними Transfermarkt).

Нагадаємо, Макуана приєднався до Полісся влітку 2023 року з Монпельє. За житомирський клуб він загалом провів 27 матчів, забивши 4 голи та віддавши 3 результативні передачі, проте згодом був переведений до другої команди через непрофесійний підхід.

Пізніше Полісся виступало із заявою щодо самовільного відходу футболіста з розташування клубу. Дійшло до того, що вінгер видалив зі свого акаунту в Інстаграм усі фотографії та згадки про житомирян.

У березні 2025 року конголезець перейшов на правах оренди до черкаського ЛНЗ, після чого у червні цього ж року покинув команду Пономарьова. За ЛНЗ він відіграв 6 поєдинків та відзначився одним забитим м'ячем.

Вже восени 2025 року Макуана відправився в річну оренду з правом викупу до чеського Яблонця.