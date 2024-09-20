Клуб УПЛ відсторонив гравця від тренувань з основною командою – джерело

Житомирське Полісся відсторонило від тренувань з командою конголезького вінгера Бені Макуану.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела це рішення було прийнято тренерським штабом через непрофесійний підхід до своїх обов'язків після матчу проти рівненського Вереса. Наразі 21-річний вінгер тренується з Полісся 2, яке виступає у чемпіонаті Другої ліги.

В сезоні-2023/24 Макуана провів 20 поєдинків на клубному рівні, відзначившись 4 голами, та 3 асистами.

Нагадаємо, матч проти Вереса став переможним для "вовків". Вони першими пропустили гол, але змогли здобути вольову перемогу 2:1. Наступний матч житомиряни проведуть проти черкаського ЛНЗ. Він відбудеться в неділю, 22 вересня, початок – о 18:00 за київським часом.