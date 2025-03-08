ЛНЗ підписав скандального вінгера Полісся

Конголезький вінгер житомирського Полісся Бені Макуана став гравцем черкаського ЛНЗ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Скандальний футболіст виступатиме за "фіолетових" на правах оренди. Про деталі угоди та тривалість оренди не відомо. Проте в ЗМІ фігурувала інформація про один рік.

Нагадаємо, що Бені приєднався до Полісся влітку 2023 року, перейшовши з Монпельє за 250 тисяч євро. Він чудово почав, ставши лідером команди, але потім його перевели в другу команду через непрофесійний підхід.

Раніше Полісся виступило із заявою щодо самовільного відходу Бені Макуана з клубу. Дійшло до того, що футболіст видалив усі фотографії та згадування про житомирський клуб зі свого акаунту в Instagram.