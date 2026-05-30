Клуб УПЛ підсилиться вихованцем Тулузи
Верес посилиться захисником збірної Тунісу.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, йдеться про Мохамеда Дербалі, який є вихованцем французької Тулузи.
Також рівненський клуб може підписати ще 3-4-х африканських легіонерів.
"Очікується приїзд цілої низки іноземців. Тут з того, що я чув, має бути центральний півзахисник з досвідом ігор за збірну Туніса, там була одна така гра, але людина, яка отримала футбольну освіту у Франції, конкретно у Тулузі – і це Мохамед Дербалі з команди Есперанс.
А також 3-4 африканських легіонера, з того, що я пам'ятаю і бачив в Інстаграмі спортивного директора Юрія Габовди. Людина, напевно, не дарма кілька разів літала кудись у район Гани", – повідомив журналіст Михайло Співаковський.
Нагадаємо, Верес завершив сезон-2025/26 на 11 місці в турнірній таблиці УПЛ з 31 очком у активі. Зону перехідних матчів команда випередила на три бали.