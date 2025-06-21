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ЛНЗ розпрощався з вісьмома гравцями

Андрій Мошкун — 21 червня 2025, 14:41
ЛНЗ розпрощався з вісьмома гравцями
Бені Макуана
ФК ЛНЗ

Черкаський ЛНЗ оголосив про завершення співпраці з вісьмома футболістами.

Про це пише пресслужба клубу.

Розташування черкащан покинули: Віталій Бойко, Олів'є Тілль, Герман Пеньков, Владислав Наумець, Петро Стасюк, Дмитро Топалов, Бені Макуана та Олександр Якименко.

"Дякуємо футболістам за їхній внесок у результати команди та бажаємо успіхів у подальшій карʼєрі", – повідомили у клубі.

5 червня команду очолив Віталій Пономарьов, який підписав дворічний контракт із ЛНЗ. Він працював у структурі Руха з 2020 року.

Раніше повідомлялося, що ЛНЗ підписав форварда Епіцентра Данила Кравчука.

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