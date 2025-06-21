ЛНЗ розпрощався з вісьмома гравцями

Черкаський ЛНЗ оголосив про завершення співпраці з вісьмома футболістами.

Про це пише пресслужба клубу.

Розташування черкащан покинули: Віталій Бойко, Олів'є Тілль, Герман Пеньков, Владислав Наумець, Петро Стасюк, Дмитро Топалов, Бені Макуана та Олександр Якименко.

"Дякуємо футболістам за їхній внесок у результати команди та бажаємо успіхів у подальшій карʼєрі", – повідомили у клубі.

5 червня команду очолив Віталій Пономарьов, який підписав дворічний контракт із ЛНЗ. Він працював у структурі Руха з 2020 року.

Раніше повідомлялося, що ЛНЗ підписав форварда Епіцентра Данила Кравчука.