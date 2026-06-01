Чергове підсилення з Бразилії: ЮКСА підписала 20-річного форварда

Сергій Шаховець — 1 червня 2026, 12:52
Руан Сантос
ФК ЮКСА

Футбольний клуб ЮКСА напередодні матчу 30-го туру Першої ліги підписав бразильського центрфорварда Руана Сантоса.

Профіль 20-річного футболіста з'явився на сайті ПФЛ.

У складі тарасівського клубу Руан гратиме під 25-м номером. Бразильського нападника заявили на чемпіонат 29 травня, а вже 1 червня він потрапив до стартового складу "хрестоносців" на гру проти тернопільської Ниви.

Раніше Руан виступав за молодіжні команди ABC, SSA та Канаа U-20. На турнірі Копінья, в якому беруть участь команди з гравцями віком до 20 років, форвард забив 4 голи у 6 матчах.

Зазначимо, що 1 червня відбудуться 6 матчів 30-го туру Першої ліги. Поєдинок ЮКСА – Нива розпочнеться о 13:00. Після 29 зіграних матчів команда з Тарасівки посідає 12-те місце, а тернополяни йдуть на 10-му.

Раніше повідомлялося, що полтавська Ворскла втратить професійний статус та не гратиме перехідні матчі.

