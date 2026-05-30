Зубков може продовжити кар’єру у МЛС
Вінгер Трабзонспора Олександр Зубков зацікавив клуби американської МЛС.
Про це повідомляє Haberts.
Зазначається, що 29-річний українець зацікавлений у зміні клубу та розглядає МЛС як пріоритетний варіант для продовження кар'єри.
Водночас Трабзонспор хоче отримати за Зубкова 6 мільйонів євро. Остаточне рішення щодо майбутнього футболіста залежатиме від переговорів між клубами та фінансових умов потенційної угоди.
Цього сезону український легіонер відіграв за турецьку команду 37 поєдинків у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 4 забиті м'ячі та 7 асистів.
Раніше повідомлялося, що український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський продовжить кар'єру у Трабзонспорі.