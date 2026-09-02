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Перехід Мудрика в Тоттенгем визнаний одним із найгірших трансферів літа-2026 в АПЛ

Олег Дідух — 2 вересня 2026, 17:09
Перехід Мудрика в Тоттенгем визнаний одним із найгірших трансферів літа-2026 в АПЛ
Михайло Мудрик
ФК Тоттенгем

Авторитетний ресурс The Athletic склав свою версію рейтингу усіх 155 трансферів АПЛ літа 2026 року. Одним із найбільш невдалих трансферів було визнано перехід Михайла Мудрика з Челсі в Тоттенгем: цей трансфер посів 153 місце в рейтингу зі 155.

"Якщо ви зварювальник, і не зварювали професійно з листопада 2024 року, чи очікували би ви, що одна з найбагатших і найамбітніших зварювальних фірм у країні придбає ваші послуги? Ні, але ви були би цьому щасливі.

Але фанатів цієї зварювальної формі варто було би вибачити за їхній скепсис. Як би там не було, суть у тому, що ми не бачимо шансів у Мудрика добитися чогось значущого в Тоттенгемі. Якщо вони активують опцію викупу за 75 мільйонів фунтів – я піду з журналістики та стану зварювальником", – так The Athletic прокоментували трансфер Мудрика.

Топ-10 рейтингу:

  1. Еміліано Мартінес в Челсі з Вілли за 7,5 млн
  2. Бруну Гімараєс з Ньюкасла в Арсенал за 75 млн
  3. Мамаду Сангаре з Ланса в Брентфорд за 38,5 млн
  4. Елліот Андерсон з Форест в Сіті за 116 млн
  5. Бредлі Барколя з ПСЖ в Ліверпуль за 123 млн
  6. Йохан Манзамбі з Фрайбурга в Віллу з 51 млн
  7. Тоні Сілва з Бенфіки в Борнмут за 25,6 млн
  8. Гонсало Гарсія з Реала в Фулем за 34,2 млн
  9. Енцо Фернандес з Челсі в Сіті за 125 млн
  10. Максенс Лакруа з Пелас в Челсі за 52 млн

Зазначимо, напередодні Мудрик перейшов до Тоттенгема на правах оренди терміном на один сезон. В угоді також передбачена опція викупу футболіста за 75 мільйонів фунтів (близько 88 мільйонів євро).

Тоттенгем Челсі Михайло Мудрик

Михайло Мудрик

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