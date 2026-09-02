Перехід Мудрика в Тоттенгем визнаний одним із найгірших трансферів літа-2026 в АПЛ

Авторитетний ресурс The Athletic склав свою версію рейтингу усіх 155 трансферів АПЛ літа 2026 року. Одним із найбільш невдалих трансферів було визнано перехід Михайла Мудрика з Челсі в Тоттенгем: цей трансфер посів 153 місце в рейтингу зі 155.

"Якщо ви зварювальник, і не зварювали професійно з листопада 2024 року, чи очікували би ви, що одна з найбагатших і найамбітніших зварювальних фірм у країні придбає ваші послуги? Ні, але ви були би цьому щасливі.

Але фанатів цієї зварювальної формі варто було би вибачити за їхній скепсис. Як би там не було, суть у тому, що ми не бачимо шансів у Мудрика добитися чогось значущого в Тоттенгемі. Якщо вони активують опцію викупу за 75 мільйонів фунтів – я піду з журналістики та стану зварювальником", – так The Athletic прокоментували трансфер Мудрика.