Перехід Мудрика в Тоттенгем визнаний одним із найгірших трансферів літа-2026 в АПЛ
Авторитетний ресурс The Athletic склав свою версію рейтингу усіх 155 трансферів АПЛ літа 2026 року. Одним із найбільш невдалих трансферів було визнано перехід Михайла Мудрика з Челсі в Тоттенгем: цей трансфер посів 153 місце в рейтингу зі 155.
"Якщо ви зварювальник, і не зварювали професійно з листопада 2024 року, чи очікували би ви, що одна з найбагатших і найамбітніших зварювальних фірм у країні придбає ваші послуги? Ні, але ви були би цьому щасливі.
Але фанатів цієї зварювальної формі варто було би вибачити за їхній скепсис. Як би там не було, суть у тому, що ми не бачимо шансів у Мудрика добитися чогось значущого в Тоттенгемі. Якщо вони активують опцію викупу за 75 мільйонів фунтів – я піду з журналістики та стану зварювальником", – так The Athletic прокоментували трансфер Мудрика.
Топ-10 рейтингу:
- Еміліано Мартінес в Челсі з Вілли за 7,5 млн
- Бруну Гімараєс з Ньюкасла в Арсенал за 75 млн
- Мамаду Сангаре з Ланса в Брентфорд за 38,5 млн
- Елліот Андерсон з Форест в Сіті за 116 млн
- Бредлі Барколя з ПСЖ в Ліверпуль за 123 млн
- Йохан Манзамбі з Фрайбурга в Віллу з 51 млн
- Тоні Сілва з Бенфіки в Борнмут за 25,6 млн
- Гонсало Гарсія з Реала в Фулем за 34,2 млн
- Енцо Фернандес з Челсі в Сіті за 125 млн
- Максенс Лакруа з Пелас в Челсі за 52 млн
Зазначимо, напередодні Мудрик перейшов до Тоттенгема на правах оренди терміном на один сезон. В угоді також передбачена опція викупу футболіста за 75 мільйонів фунтів (близько 88 мільйонів євро).