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Челсі не підпише колишнього півзахисника Ліверпуля

Олександр Булава — 2 вересня 2026, 20:56
Челсі не підпише колишнього півзахисника Ліверпуля
Жоржиньо Вейналдум
Аль-Іттіфак

Лондонський Челсі не підпише 35-річного нідерландського півзахисника Жоржиньо Вейналдума.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Інформація про можливий перехід хавбека не відповідає дійсності. Лондонський клуб спростовує чутки в ЗМІ та не планує підписувати досвідченого гравця.

Вейналдум наразі перебуває в статусі вільного агента. 1 липня поточного року сплив термін дії його контракту з Аль-Іттіфаком із Саудівської Аравії.

Нідерландець виступав за цей клуб із літа 2023 року, коли покинув французький ПСЖ за 8 мільйонів євро. За цей час провів 101 матч у всіх турнірах, у яких забив 38 голів і зробив 17 асистів.

Також хавбек виступав за Феєнорд, ПСВ, Ньюкасл, Ліверпуль і Рому. Відзначився 28 голами в 96 матчах за збірну Нідерландів.

Раніше повідомлялося, що Монако відмовився продавати сенегальського півзахисника Ламіна Камару у лондонський Челсі після діалогу з представниками Ліверпуля.

Вейналдум Челсі

Челсі

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