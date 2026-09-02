Хочу приносити результат, креатив і швидкість: Мудрик звернувся до фанатів після трансферу

Михайло Мудрик відреагував на свій перехід у Тоттенгем із Челсі в останній день трансферного вікна.

Його слова передає пресслужба "шпор".

Українець звернувся до фанатів і розповів, що хоче показати на полі у складі нової команди.

"Я готовий, фізично добре почуваюся. Насамперед я хочу бути гравцем, який приносить результат, креатив і швидкість. Я хочу бути дуже корисним в атакувальній фазі, а також в обороні. Усі вболівальники люблять, коли вінгери додають вогню, знаєте, додають упевненості, грають агресивно грають один в один. Думаю, саме це подобається всім фанатам спорту. Я дуже радий бути у вашому клубі та сподіваюся на ваш теплий прийом. Хочу показати свої найкращі якості та зробити все можливе, щоб ви насолоджувалися моєю грою", – сказав Мудрик.

Зазначимо, що Михайло перейшов до Тоттенгема на правах оренди. Вона розрахована терміном на один сезон.

В угоді також передбачена опція викупу футболіста. Вона складає 75 мільйонів фунтів (бизько 88 мільйонів євро).

Раніше про цей перехід також висловився наставник "шпор" Роберто Де Дзербі. Він радий возз'єднатись із вінгером, з яким працював разом у Шахтарі.