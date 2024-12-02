NAVI зберегли лідерство, PassionUA – рекордно високо в оновленому рейтингу HLTV
Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 2 грудня.
Команда з України Natus Vincere продовжує втримувати лідерство. Зазначимо, що "народжені перемагати" вийшли в лідери рейтингу 22 липня і за той час лише двічі втрачали першу позицію.
Наразі стрік Navi складає 11 тижнів поспіль на чолі списку найкращих команд світу, рекорд у CS 2 належить FaZe – 14 тижнів. Абсолютний рекорд у CS на рахунку данської команди Astralis – 58 тижнів у статусі найкращої команди планети.
У спину "народженим перемагати" дихає німецька організація G2, яка має інтернаціональний склад. "Самураїв" та NAVI розділяє лише 21 заліковий пункт.
Рекордно високе місце в рейтингу посідає інша українська команда Passion UA, власником якої є український футболіст Олександр Зінченко. Сенсація шанхайського мейджора піднялась на 27 сходинку в списку HLTV. Також високо знаходиться B8, які мають український склад, однак невдало виступили на кваліфікаційному турнірі до Perfect World Shanghai Major 2024.
Рейтинг HLTV
2 грудня
- (1) NAVI – 934 бали;
- (2) G2 – 913;
- (3) Vitality – 634;
- (4) Spirit – 597
- (5) MOUZ – 572;
- (6) FaZe – 458;
- (7) HEROIC – 396;
- (8) FURIA – 364;
- (11) The MongolZ – 345;
- (10) Astallis – 313;
...
25 (25) B8 – 107;
27 (26) Passion UA – 89;
37 (39) Monte – 56;
45 (44) NAVI Junior – 43;
68 (71) FAVBET – 23;
91 (89) L&G – 15;
123 (91) kONO – 11;