NAVI зберегли лідерство, PassionUA – рекордно високо в оновленому рейтингу HLTV

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 2 грудня.

Команда з України Natus Vincere продовжує втримувати лідерство. Зазначимо, що "народжені перемагати" вийшли в лідери рейтингу 22 липня і за той час лише двічі втрачали першу позицію.

Реклама:

Наразі стрік Navi складає 11 тижнів поспіль на чолі списку найкращих команд світу, рекорд у CS 2 належить FaZe – 14 тижнів. Абсолютний рекорд у CS на рахунку данської команди Astralis – 58 тижнів у статусі найкращої команди планети.

У спину "народженим перемагати" дихає німецька організація G2, яка має інтернаціональний склад. "Самураїв" та NAVI розділяє лише 21 заліковий пункт.

Рекордно високе місце в рейтингу посідає інша українська команда Passion UA, власником якої є український футболіст Олександр Зінченко. Сенсація шанхайського мейджора піднялась на 27 сходинку в списку HLTV. Також високо знаходиться B8, які мають український склад, однак невдало виступили на кваліфікаційному турнірі до Perfect World Shanghai Major 2024.

Читайте також : PassionUA здобули свою першу в історії перемогу на мейджорах

Рейтинг HLTV

2 грудня

(1) NAVI – 934 бали; (2) G2 – 913; (3) Vitality – 634; (4) Spirit – 597 (5) MOUZ – 572; (6) FaZe – 458; (7) HEROIC – 396; (8) FURIA – 364; (11) The MongolZ – 345; (10) Astallis – 313;

...

25 (25) B8 – 107;

27 (26) Passion UA – 89;

37 (39) Monte – 56;

45 (44) NAVI Junior – 43;

68 (71) FAVBET – 23;

91 (89) L&G – 15;

123 (91) kONO – 11;