Полісся розгромно поступилось на зборах в Австрії

Житомирське Полісся зазнало першої поразки під керівництвом Руслана Ротаня на зборах в Австрії.

"Вовки" поступились словацькому ДАК 1904 з рахунком 0:3. Голами у суперника відзначились Йоанніс Ніархос, 18-річний Кароль Блашко та Матей Труса

Товариський матч

5 липня

Полісся – ДАК 1904 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 15 Ніархос, 0:2 – 39 Блашко, 0:3 – 76 Труса

Стартовий склад Полісся: Волинець, Михайліченко, Сарапій, Чоботенко, Гришкевич, Бабенко, Таллес, Мустафаєв, Крушинський, Гуцуляк, Філіппов.

Нагадаємо, Полісся готується до сезону-2025/26 під керівництвом нового головного тренера: нещодавно "вовків" очолив Руслан Ротань.

У першому матчі Ротаня "вовки" зіграли внічию 1:1 зі Слованом та здобуло дві перемоги над австрійськими Бад Леонфельден (5:1) і Горном (3:1).