Олександрія представила нового головного тренера

Кирило Нестеренко став головним тренером Олександрії.

Про це клуб повідомив на своїй офіційній сторінці в Telegram.

Представлення нового головного тренера відбулося 17 червня. Деталі контракту Нестеренка та клубу з Кіровоградщини не повідомляються.

33-річний Кирило Нестеренко стане наймолодшим тренером в історії Української Прем'єр-ліги.

Кирило Нестеренко – вихованець донецького футболу. Виступав за клуби Металург Донецьк та Шяуляй (Латвія).

Після завершення ігрової кар’єри, працював спочатку тренером молодіжної команди (U-21) кам'янської Сталі, а потім став помічником головного тренера команди основи.

Також працював тренером в таких командах: Шахтар (Караганда), Каспій (Актау) та Левскі (Софія).

Місце головного тренера Олександрії стало вакантним після того, як команду залишив Руслан Ротань.

Раніше повідомлялося, що Олександр Мартинюк та Олександр Філіппов гратимуть за інші клуби УПЛ.