Журналіст назвав головного фаворита на посаду наставника Олександрії

Олександрія продовжує перебувати в пошуках нового головного тренера після відходу Руслана Ротаня.

За інформацією ТаТоТаке, луганський клуб розглядає на цю посаду наставника Зорі Младена Бартуловича.

Питання з коучем команди має вирішитися в найближчі кілька днів.

При цьому в шортлисті клубу на місце головного тренера команди є й інші фахівці, зокрема й іноземні, однак фаворитом є саме Бартулович.

Раніше клуб визначився з місцем проведення номінально домашніх матчів у єврокубковій кампанії сезону 2025/26.

Нагадаємо, що Руслан Ротань підписав трирічний контракт із Поліссям.