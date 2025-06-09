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Журналіст назвав головного фаворита на посаду наставника Олександрії

Олексій Мурзак — 9 червня 2025, 13:56
Журналіст назвав головного фаворита на посаду наставника Олександрії
ФК Олександрія

Олександрія продовжує перебувати в пошуках нового головного тренера після відходу Руслана Ротаня.

За інформацією ТаТоТаке, луганський клуб розглядає на цю посаду наставника Зорі Младена Бартуловича.

Питання з коучем команди має вирішитися в найближчі кілька днів.

При цьому в шортлисті клубу на місце головного тренера команди є й інші фахівці, зокрема й іноземні, однак фаворитом є саме Бартулович.

Раніше клуб визначився з місцем проведення номінально домашніх матчів у єврокубковій кампанії сезону 2025/26.

Нагадаємо, що Руслан Ротань підписав трирічний контракт із Поліссям.

Младен Бартулович Олександрія Чемпіонат України, УПЛ Руслан Ротань

Олександрія

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