Олександрія розірвала контракт із французьким вінгером
Хуссейн Туаті
ФК Олександрія
Французький вінгер Хуссейн Туаті покинув Олександрію.
Про це повідомляє пресслужба українського клубу.
За їхньою інформацією, Туаті покинув клуб на правах вільного агента: сторони достроково розірвали контракт за обопільною згодою.
Туаті виступав за Олександрію з літа 2025 року, коли перейшов на правах вільного агента зі швейцарського Нойшателя. Сумарно провів за Олександрію 24 матчі в усіх турнірах, відзначившись 3 голами та 1 асистом.
Також виступав за швейцарські Віль і Серветт. Займався у молодіжних академіях Ліона та ПСЖ. Трансферна вартість француза наразі оцінюється в 300 тисяч євро.
Минулого тижня Олександрія підписала досвідченого форварда Буковини Максима Войтіховського.