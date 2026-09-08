Олександрія розірвала контракт із французьким вінгером

Французький вінгер Хуссейн Туаті покинув Олександрію.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

За їхньою інформацією, Туаті покинув клуб на правах вільного агента: сторони достроково розірвали контракт за обопільною згодою.

Туаті виступав за Олександрію з літа 2025 року, коли перейшов на правах вільного агента зі швейцарського Нойшателя. Сумарно провів за Олександрію 24 матчі в усіх турнірах, відзначившись 3 голами та 1 асистом.

Також виступав за швейцарські Віль і Серветт. Займався у молодіжних академіях Ліона та ПСЖ. Трансферна вартість француза наразі оцінюється в 300 тисяч євро.

Минулого тижня Олександрія підписала досвідченого форварда Буковини Максима Войтіховського.