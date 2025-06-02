Журналіст назвав можливих претендентів на посаду нового головного тренера Олександрії
Руслан Ротань
ФК Олександрія
На посаду головного тренера Олександрії після відходу Руслана Ротаня поки розглядаються два спеціаліста.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією журналіста Михайла Співаковського, це може бути повернення Володимира Шарана або ж команду може очолити Младен Бартулович, якщо піде із Зорі.
Він також зазначив, що екстренер Кривбаса Юрій Вернидуб не розглядається Олександрією, так само, як і колишній наставник Полісся Імад Ашур.
"Не думаю, що щось переконало керівництво Олександрії, що потрібно його запрошувати. Логічним був би вибір на користь Сергія Шищенка. Він намагається грати у футбол схожий на футбол Олександрії і в нього є готовий тренерський штаб", – розповів Співаковський.
Нагадаємо, що Руслан Ротань підписав трирічний контракт із Поліссям. До цього він працював з Олександрією, з якою взяв срібні нагороди УПЛ.