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Завжди потрібно до чогось прагнути: Ротань – про призначення тренером Полісся

Олександр Булава — 29 травня 2025, 22:57
Завжди потрібно до чогось прагнути: Ротань – про призначення тренером Полісся

Руслан Ротань відреагував на призначення його на посаду головного тренера житомирського Полісся.

Про це наставник розповів у коментарі пресслужбі клубу.

"Неймовірні емоції. Я дуже дякую за підтримку. І дуже багато мені було повідомлень і на пошту, і в соцмережах зі словами підтримки. І те, що я знаю, що мене чекають, мені дуже приємно. Дякую також керівництву за довіру, за те що повірило в мене.

Я вважаю, що всі разом ми: команда, керівництво, вболівальники – ми зробимо нашу справу якомога краще і будемо покращуватись, тому що, в принципі, у футболі немає десь верхньої точки. Завжди є щось нове і завжди потрібно до чогось прагнути. Тому завдання таке у нас", – сказав Ротань.

Нагадаємо, фахівець підписав трирічний контракт з клубом. До цього він працював з Олександрією, з якою взяв срібні нагороди УПЛ.

Полісся Руслан Ротань

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