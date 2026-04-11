Без капітана "левів": Карпати та Олександрія назвали склади на матч 23 туру УПЛ

Тренерські штаби Карпат та Олександрії визначилися зі стартовими складами на матч 23-го туру Української Прем'єр-ліги, що відбудеться 11 квітня.

У складі Карпат важливу гру пропустить капітан команди Владислав Бабогло, який у попередньому турі отримав 8 жовту картку в сезоні.

Стартові склади команд

Карпати: Домчак, Холод, Адамюк, Лях, Мірошніченко, Сапуга, Чачуа, Бруніньо, Костенко, Вітор, Фаал

Олександрія: Макаренко, Огарков, Боль, Кампос, Бутко, Ващенко, Мишньов, Матеус, Ндіага, Кастільо, Цара

Початок поєдинку запланований на 13:00 за київським часом.

Пряму трансляцію зустрічі можна переглянути онлайн на телеканалі UPL.TV, який доступний на платформах MEGOGO, Setanta та Київстар ТБ.

На думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є Карпати, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,77. Натомість на успіх Олександрії можна поставити з коефіцієнтом 4,50, на нічию – 3,80.

