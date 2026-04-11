Педрозу – про свій гол у ворота Олександрії: Змалечку всі хочуть бути гравцями атакувального плану

Центральний захисник львівських Карпат Жан Педрозу висловився про домашню перемогу над Олександрією (2:0) та свій гол у 23 турі УПЛ у сезоні-2025/26.

Його слова наводить сайт "левів".

Бразилець з'явився на футбольному полі наприкінці основного часу матчу. Три хвилини вистачило центрбеку для того, аби подвоїти перевагу господарів на табло стадіону "Україна".

Педрозу пояснив, що головний тренер Фран Фернандес випустив його не в центр оборони, а попросив зіграти в опорній зоні.

Попри цю позицію, 22-річний футболіст у холоднокровному стилі забив свій третій гол у рамках УПЛ.

"Змалечку всі хочуть бути гравцями атакувального плану, забивати голи. У грі ти ніколи не знаєш, що трапиться. Ти маєш бути готовим закрити будь-яку позицію", – сказав Жан.

Педрозу зізнався, чи не засмутився, що не вийшов на поле з перших хвилин. У центр оборони Карпат дискваліфікованого Владислава Бабогла замінив досвідчений Володимир Адамюк, який склав пару молодому Віталію Холоду.

"Жодних проблем, я не засмучений. Впевнений, що кожен футболіст Карпат може проявити себе якнайкраще. Я поважаю рішення тренерського штабу. Якщо мені надають ігровий час, я маю використовувати це", – запевнив бразильський легіонер.

У цьому сезоні Педрозу вже взяв участь у 19 поєдинках, у яких забив 2 м'ячі та віддав стільки ж асистів.

Команда Фернандеса оформила свою четверту перемогу поспіль та набрала вже 32 очки, підійнявшись на 8-му сходинку. Натомість Олександрія залишилась при своїх 12 балах та на передостанній 15-й позиції.

У наступному турі Карпати зіграють на полі Епіцентра (19 квітня), а підопічні Володимира Шарана приймуть Верес (20 квітня).

