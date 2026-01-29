Олександрія припинила співпрацю із захисником

Олександрія оголосила про припинення співпраці з українським захисником Іллею Уханем.

За інформацією пресслужби клубу, сторони розірвали контракт за взаємною згодою.

"Дякуємо Іллі за співпрацю і бажаємо успіхів в подальшій футбольній кар'єрі", – йдеться в повідомленні.

За головну команду "містян" Ілля дебютував 30 жовтня 2024 року в кубковому протистоянні проти ФК ЮКСА (1:4).

В чемпіонаті УПЛ Ухань зіграв за Олександрію 4 матчі, а ще один провів в Лізі конференцій УЄФА.

Напередодні срібні призери минулого сезону підписали колишнього захисника збірної України Богдана Бутка.

Також повідомлялося, що клуб Кирила Нестеренка проявляє інтерес до бразильського півзахисника Крузейро Жозефера.