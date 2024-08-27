Борнмут Забарного підпише одноклубника Мудрика

Англійський Борнмут, за який грає українець Ілля Забарний, підпише голкіпера Челсі Кепу Аррісабалагу.

Про це повідомляє Skysports.

За інформацією джерела, футболіст зараз проходить медогляд у розташуванні "вишень". Угода із клубом Забарного буде укладена терміном на один рік і не передбачатиме обов'язковий викуп. Зазначимо, що Аррісабалага минулий сезон провів в оренді за Реал Мадрид, і був конкурентом Андрія Луніна.

"Сині" навіть планували провести обмін воротарями, Лунін перейшов би в команду до Михайла Мудрика, а Кепа — став гравцем Реала. Однак пізніше лондонці відмовились від угоди. В сезоні-2023/23 іспанець провів за "вершкових" 20 матчів, 9 з яких вистояв "на нуль".

Нагадаємо, раніше Борнмут підписав бразильського форварда Порту Еванілсона, а український центрбек Забарний продовжив контракт із командою.