Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Борнмут Забарного підпише одноклубника Мудрика

Андрій Яросименко — 27 серпня, 15:07
Борнмут Забарного підпише одноклубника Мудрика
Кепа Аррісабалага
Getty images

Англійський Борнмут, за який грає українець Ілля Забарний, підпише голкіпера Челсі Кепу Аррісабалагу.

Про це повідомляє Skysports.

За інформацією джерела, футболіст зараз проходить медогляд у розташуванні "вишень". Угода із клубом Забарного буде укладена терміном на один рік і не передбачатиме обов'язковий викуп. Зазначимо, що Аррісабалага минулий сезон провів в оренді за Реал Мадрид, і був конкурентом Андрія Луніна.

"Сині" навіть планували провести обмін воротарями, Лунін перейшов би в команду до Михайла Мудрика, а Кепа — став гравцем Реала. Однак пізніше лондонці відмовились від угоди. В сезоні-2023/23 іспанець провів за "вершкових" 20 матчів, 9 з яких вистояв "на нуль".

Нагадаємо, раніше Борнмут підписав бразильського форварда Порту Еванілсона, а український центрбек Забарний продовжив контракт із командою.

Андрій Лунін Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Ілля Забарний Кепа Реал Мадрид Челсі Михайло Мудрик Кепа Аррісабалага

Реал Мадрид

Вінісіус — про цілі на сезон: Наша мета – завоювати требл
Від Лобановського я втік: уродженець України відмовив Динамо, виграв ЛЧ і міг опинитися у Реалі
Визначилась символічна збірна 2 туру Ла Ліги від Sofascore
Ендрік золотими літерами вписав своє ім’я в історію Реала як наймолодший легіонер, який забив гол
Жирона з Циганковим розгромно програла Атлетико, Реал переграв Вальядолід у 2 турі Ла Ліги

Останні новини