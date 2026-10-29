Сейв Луніна в Ель-Класіко – серед претендентів на найкращий у жовтні

Український голкіпер Реала Андрій Лунін претендує на нагороду за найкращий сейв жовтня в чемпіонаті Іспанії.

Список номінантів оприлюднила пресслужба Ла Лігиє

🔝🧤 ¡Vota a la 𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒 de octubre en #LALIGAEASPORTS! ✨ Emil Audero ✨ @AndreyLunin13 ✨ Ángel Fortuño https://t.co/sPbuaOYa9y #LALIGASAVEOFTHEMONTH | #PREMIOSLALIGA https://t.co/xtpyW26sbw — LALIGA (@LaLiga) October 29, 2026

Сейв від українця стався на 66-й хвилині Ель-Класіко, невдовзі після того, як Рафінья зрівняв рахунок: після подачі Жоау Канселу Жерар Мартін пробив головою з близької відстані, але Лунін зреагував і врятував Реал від голу.

Конкуренти українця – голкіпер Райо Вальєкано Еміль Аудеро та воротар Еспаньйола Анхель Фортуньо. Переможця визначать за підсумками голосування та оцінки журі.

Для Луніна це був перший матч за Реал у сезоні. Мадридці перемогли Барселону на виїзді з рахунком 2:1.