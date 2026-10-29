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Сейв Луніна в Ель-Класіко – серед претендентів на найкращий у жовтні

Олексій Мурзак — 29 жовтня 2026, 22:46
Сейв Луніна в Ель-Класіко – серед претендентів на найкращий у жовтні
Андрій Лунін
Getty Images

Український голкіпер Реала Андрій Лунін претендує на нагороду за найкращий сейв жовтня в чемпіонаті Іспанії.

Список номінантів оприлюднила пресслужба Ла Лігиє

Сейв від українця стався на 66-й хвилині Ель-Класіко, невдовзі після того, як Рафінья зрівняв рахунок: після подачі Жоау Канселу Жерар Мартін пробив головою з близької відстані, але Лунін зреагував і врятував Реал від голу.

Конкуренти українця – голкіпер Райо Вальєкано Еміль Аудеро та воротар Еспаньйола Анхель Фортуньо. Переможця визначать за підсумками голосування та оцінки журі.

Для Луніна це був перший матч за Реал у сезоні. Мадридці перемогли Барселону на виїзді з рахунком 2:1.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид

Андрій Лунін

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