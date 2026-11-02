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Куртуа – про Луніна: Він виграв нам Ель-Класіко

Володимир Максименко — 2 листопада 2026, 11:25
Тібо Куртуа
Тібо Куртуа
Реал Мадрид

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа висловився про вплив Андрія Луніна на результати команди.

Бельгієць поділився думками з пресслужбою "вершкових".

"Ми дуже добре працюємо, з високою інтенсивністю, кожен робить свій внесок. Наприклад, Лунін минулого тижня. Бути другим воротарем непросто, а він здійснив чудовий сейв, який виграв нам Ель-Класіко. Усі готові боротися, і це робить нас сильною командою", – розповів Куртуа.

Зазначимо, що переможний матч проти Барселони був для українського вороатря першим у цьому сезоні.

Головний сейв матчу від Луніна стався на 66-й хвилині Ель-Класіко, невдовзі після того, як Рафінья зрівняв рахунок: після подачі Жоау Канселу Жерар Мартін пробив головою з близької відстані, але Лунін зреагував і врятував Реал від голу. 

Раніше повідомлялось, що Лунін став рекордсменом дербі Реала та Барселони серед воротарів.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Тібо Куртуа

Тібо Куртуа

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