Куртуа – про Луніна: Він виграв нам Ель-Класіко

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа висловився про вплив Андрія Луніна на результати команди.

Бельгієць поділився думками з пресслужбою "вершкових".

"Ми дуже добре працюємо, з високою інтенсивністю, кожен робить свій внесок. Наприклад, Лунін минулого тижня. Бути другим воротарем непросто, а він здійснив чудовий сейв, який виграв нам Ель-Класіко. Усі готові боротися, і це робить нас сильною командою", – розповів Куртуа.

Зазначимо, що переможний матч проти Барселони був для українського вороатря першим у цьому сезоні.

Головний сейв матчу від Луніна стався на 66-й хвилині Ель-Класіко, невдовзі після того, як Рафінья зрівняв рахунок: після подачі Жоау Канселу Жерар Мартін пробив головою з близької відстані, але Лунін зреагував і врятував Реал від голу.

Раніше повідомлялось, що Лунін став рекордсменом дербі Реала та Барселони серед воротарів.